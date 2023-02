Ocidente ‘bloqueou’ o processo de paz Rússia-Ucrânia – ex-primeiro-ministro israelense – CMIO

Tanto Moscou quanto Kiev pareciam estar prontos para um cessar-fogo, diz Naftali Bennett

A paz pode ter sido acertada entre a Rússia e a Ucrânia logo após o início do conflito, mas os apoiadores ocidentais de Kiev bloquearam as negociações entre os dois vizinhos, disse o ex-primeiro-ministro israelense Naftali Bennett, que mediou esses contatos.

Bennet, que deu uma entrevista em vídeo de quase cinco horas para o Canal 12 de Israel no sábado, afirmou que seus esforços como intermediário chegaram perto do sucesso, já que Moscou e Kiev pareciam estar prontos para fazer concessões e concordar com uma trégua.

Não aconteceu porque “Acho que houve uma decisão legítima do Ocidente de continuar atacando [Russian President Vladimir] Putin… quero dizer a abordagem mais agressiva,” ele disse.

Quando perguntado pelo anfitrião se os EUA e seus aliados “bloqueado” o processo de paz entre Moscou e Kiev, o ex-primeiro-ministro respondeu: “Basicamente, sim. Eles bloquearam.

“Eu afirmo que havia uma boa chance de chegar a um cessar-fogo. Mas não estou afirmando que foi a coisa certa”, ele esclareceu.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, reagiu às revelações do político israelense no Telegram, dizendo que eram “mais uma confissão” que o Ocidente não estava interessado na paz na Ucrânia.

De acordo com Bennett, sua mediação “foi coordenado até o último detalhe com os EUA, França e Alemanha.” Depois que o conflito estourou em fevereiro passado, não havia uma abordagem unificada sobre como lidar com isso entre os líderes ocidentais como “[British PM] Boris Johnson adotou a linha agressiva; [German Chancellor Olaf] Scholz e [French President Emmanuel] Macron era mais pragmático e [US President Joe] Biden era os dois”, ele disse.













Cerca de 17 ou 18 rascunhos do acordo de paz entre Moscou e Kiev foram preparados com seu envolvimento, disse o ex-primeiro-ministro. Bennet afirmou que, entre outras coisas, conseguiu garantir a promessa de Putin de que era “não vai matar [Ukrainian President Vladimir] Zelenski,” que temia por sua vida. O líder russo também estava pronto para retirar sua exigência de desmilitarização da Ucrânia, enquanto Zelensky prometeu desistir de suas aspirações de ingressar na OTAN, acrescentou.

Todas as discussões sobre a paz terminaram em 1º de abril de 2022, quando as autoridades ucranianas acusaram os militares russos de matar civis no subúrbio de Bucha, em Kiev, apontou Bennet.

A reivindicação de Kiev – que Moscou rejeitou e descreveu como sendo fabricada – veio logo depois que os dois lados realizaram uma reunião de alto nível em Istambul e pareciam estar progredindo em direção a um acordo.

Representantes russos e ucranianos não se encontraram na mesa de negociações desde então. Moscou afirma que está pronta para resolver a crise por meios diplomáticos, mas diz que as propostas de paz expressas por Kiev e seus apoiadores ocidentais até agora são inaceitáveis.