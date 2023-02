BP junta-se à bonança de lucro do Big Oil – CMIO

A petrolífera britânica BP registrou lucros anuais recordes em 2022, mais do que dobrando seus ganhos em meio à alta dos preços da energia, anunciou a empresa na terça-feira.

De acordo com os dados divulgados, os lucros subjacentes da BP atingiram US$ 27,7 bilhões em 2022, contra US$ 12,8 bilhões no ano anterior. O lucro foi o maior da história da empresa. Seu recorde de lucro anual anterior foi de US$ 26,3 bilhões, alcançado em 2008.

O CEO da BP, Bernard Looney, chamou os ganhos de “bom conjunto de resultados.”

“Em primeiro lugar, espero que você veja uma empresa que está tendo um bom desempenho, realizando enquanto se transforma. Tivemos nossa maior confiabilidade operacional em nossa história, tivemos o menor custo de produção em 16 anos, então o negócio em si está indo muito bem,”Looney disse à CNBC.

Ele também anunciou uma nova estratégia de desenvolvimento, que incluirá US$ 8 bilhões em investimentos adicionais para a transição energética na próxima década. A empresa disse, no entanto, que apesar de uma meta declarada anteriormente de reduzir a produção de petróleo e gás em 40% até 2030, reduziu a meta para 25%.

Os resultados da empresa ficaram em linha com os de outras supermajores de energia cujos lucros também dispararam no ano passado, incluindo a rival Shell. Este último registrou seu maior lucro anual de cerca de US$ 40 bilhões na semana passada. A gigante petrolífera americana Exxon Mobil estabeleceu um lucro líquido histórico para toda a indústria petrolífera ocidental, registrando um lucro de US$ 56 bilhões em 2022, enquanto outra grande empresa americana de energia, a Chevron, obteve um recorde de US$ 36,5 bilhões. Espera-se que a TotalEnergies da França divulgue seus resultados de fim de ano ainda esta semana.

Os ganhos recordes das maiores empresas de energia do mundo, no entanto, renovaram as críticas à indústria por acumular dinheiro enquanto os consumidores sofrem com o aumento das contas de energia e provocaram pedidos de aumento de impostos inesperados.

“As pessoas em todo o país não precisam ir além de sua própria porta de entrada – uma das próprias empresas de petróleo da Grã-Bretanha – que tem obtido lucros recordes enquanto tantos britânicos enfrentam dificuldades sem culpa própria … A BP é mais rica porque você é mais pobre,” Jonathan Noronha-Gant, do grupo de defesa Global Witness, disse à CNBC, pedindo “implementando um imposto inesperado para ajudar aqueles que lutam financeiramente.”

