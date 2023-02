A Rússia perdeu a confiança no dólar americano – ministro das finanças – CMIO

A Rússia não confia mais na moeda dos EUA porque se tornou um instrumento financeiro não confiável, afirmou o ministro das Finanças, Anton Siluanov, na segunda-feira.

Ele destacou que o dólar americano, o euro e a libra esterlina já foram considerados as principais moedas de reserva. “A situação mostrou que agora isso [dollar] é um instrumento totalmente não confiável … Portanto, não temos confiança nesse tipo de unidade de conta. Está perdido”, Siluanov disse ao Channel One da Rússia.

Ele também destacou que a Rússia está mudando para negociar em outras moedas, particularmente “em rublos e, claro, em moedas de outros países amigos, como o yuan.”

Moscou tem seguido firmemente uma política de desdolarização no comércio exterior. Nos últimos anos, a Rússia e alguns de seus parceiros comerciais, incluindo a Índia e a China, intensificaram o uso de moedas domésticas em acordos mútuos em um esforço para se afastar do dólar e do euro.

Siluanov destacou que em 2021 uma parte significativa das transações financeiras na Rússia foi realizada em dólares e euros. “Cerca de um terço dos acordos foram realizados em rublos, enquanto agora mais da metade, cerca de 55%, são realizados em rublos e moedas amigas”, disse ele, acrescentando que este número vai continuar a crescer.

Segundo o ministro, o bem-estar econômico dos cidadãos é mais importante do que o câmbio. “Nossa maior preocupação é como a economia vai se desenvolver, como vai crescer a renda da população, que tipo de emprego vamos ter”, disse. ele concluiu.

