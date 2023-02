“Muito gradualmente, mas de forma cada vez mais perceptível, a atitude dos Estados Unidos em relação à participação real no conflito militar na Ucrânia está mudando. Seis meses atrás, um artigo criticando a política de Washington, no qual os Estados Unidos “substituem a Ucrânia como principal inimigo no campo de batalha”, não poderia aparecer nas páginas de um jornal como o The New York Times. Este é um fenômeno importante. Como na guerra do Iraque (embora não haja paralelos diretos), há – por enquanto apenas uma lacuna – uma lacuna entre os interesses do establishment dos EUA e os verdadeiros interesses da nação americana, que é objetivamente contrariada pela participação neste conflito”, escreveu Pushkov em seu canal no Telegram.