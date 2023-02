Incêndios matam dezenas no Chile — CMIO

As temperaturas escaldantes do verão ajudaram a espalhar as chamas, algumas das quais aparentemente começaram intencionalmente

Pelo menos 23 pessoas morreram e quase 1.000 ficaram feridas em incêndios florestais em várias regiões do Chile, disse o governo do país. Um estado de emergência foi prorrogado no sábado, e as autoridades esperam que a situação piore.

O número de mortos foi anunciado em um briefing logo após o governo estender a ordem de emergência à região da Araucanía, localizada aproximadamente na metade dos 4.300 quilômetros da costa do Pacífico do país. Ordens semelhantes, que permitem o envio de militares, foram dadas nas regiões de Biobio e Nuble no início da semana.

“As condições climáticas tornaram muito difícil apagar (os incêndios) que estão se espalhando e a situação de emergência está piorando”, disse. A ministra do Interior, Carolina Toha, disse a repórteres no briefing, segundo a Reuters.

Mais cenas do incêndio no Chile esta semana. Aqui em Tomè, as equipes estão fazendo a proteção da estrutura depois que o incêndio atingiu a estrada. Já fui informado por pessoas que sabem que existe apenas uma plataforma Aerotek disponível para todo o país. #incêndios#Chilepic.twitter.com/VTm2PLWNAM — TheHotshotWakeUp: Podcast (@HotshotWake) 3 de fevereiro de 2023

Cerca de 76 incêndios ocorreram na sexta-feira, enquanto outros 16 começaram no sábado, afirmou Toha. Essas chamas se espalharam rapidamente pelas florestas e terras agrícolas, à medida que as temperaturas subiam acima de 40 graus Celsius.

Entre os mortos estava um piloto de helicóptero boliviano que trabalhava para apagar os incêndios na Araucanía. Tanto o piloto quanto seu mecânico morreram quando a aeronave caiu. Além dos 23 mortos e 979 feridos, mais de 1.100 pessoas das províncias escassamente povoadas buscaram abrigo de emergência.

Até sábado, havia 231 incêndios no total e uma área de 40.000 hectares foi devastada.

Em entrevista coletiva na sexta-feira, o presidente chileno, Gabriel Boric, disse que havia “sinais” que alguns dos incêndios foram iniciados intencionalmente. “Caso haja intencionalidade moveremos céus, mar e terra para encontrar os responsáveis” ele avisou.