Greves ameaçam fornecimento de energia e combustível na França – mídia – CMIO

Os sindicatos lançaram uma terceira onda de greves em todo o país contra uma reforma previdenciária planejada

Uma greve nacional contra uma proposta de reforma previdenciária na França está colocando em risco o fornecimento de energia e combustível do país, informou a France 24 na terça-feira.

O fornecimento de eletricidade no país caiu 3,7 gigawatts, já que a produção caiu em dois reatores nucleares e várias usinas térmicas, informou a mídia, citando dados do fornecedor de energia EDF. Nenhuma interrupção foi relatada em usinas hidráulicas, mas a EDF publicou um aviso de greve para quinta-feira.

Enquanto isso, as refinarias francesas também relataram problemas devido às paralisações, com a TotalEnergies dizendo que estavam causando interrupções no transporte de derivados de petróleo. No entanto, a empresa apressou-se em garantir aos consumidores que até agora não houve faltas nos postos de abastecimento e que os níveis de abastecimento foram amplamente satisfatórios.

Um porta-voz do sindicato CGT disse à Reuters que houve interrupções nas entregas nas refinarias de Donges, Normandia, Feyzin, Oudalle e Flandres, com cerca de 75% dos funcionários em greve.

O governo francês apresentou seu plano de reforma previdenciária no início deste mês, que aumentará a idade de aposentadoria para a maioria dos trabalhadores franceses dos atuais 62 anos, a mais baixa da UE, para 64, e aumentará o número total de anos que as pessoas devem trabalhar para se qualificar para uma pensão completa.

As pesquisas mostram que a maioria da população, mais de 60%, se opõe à reforma, e os sindicatos de trabalhadores franceses afirmam que as mudanças irão punir as pessoas que começaram a trabalhar muito jovens ou têm trabalhos fisicamente exigentes.

