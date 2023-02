Reino Unido seguirá a saída da Rússia do órgão de direitos humanos – The Times – CMIO

Fontes internas disseram ao jornal que Rishi Sunak prioriza reprimir a imigração ilegal em vez de permanecer na CEDH

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, está disposto a retirar o Reino Unido da Convenção Europeia de Direitos Humanos se o tribunal continental que interpreta o acordo tentar interferir em sua repressão legislativa à imigração ilegal, disseram fontes oficiais ao The Times no sábado.

A nova legislação do primeiro-ministro proibirá qualquer pessoa que chegue ilegalmente ao Reino Unido de solicitar asilo lá. Definido para ser revelado “dentro de semanas”, segundo fontes do The Times, estabelece um processo para deportar recém-chegados em “dias ou semanas” ao seu país de origem, se considerado “seguro”, ou para Ruanda, com quem o Reino Unido assinou um controverso acordo de hospedagem no ano passado. Anteriormente, o processo de deportação demorava “meses ou anos”, disse Sunak à TalkTV na semana passada, após revelar a proposta.

“Este projeto de lei irá tão longe quanto possível dentro do direito internacional”, disse uma fonte interna ao The Times, alegando “estamos ultrapassando os limites do que é legalmente possível, enquanto permanecemos dentro da CEDH. E estamos confiantes de que, quando for testado nos tribunais, venceremos.”













No entanto, se a nova lei for aprovada internamente, mas “ainda está detido em Estrasburgo,” Sunak “estará disposto a reconsiderar se fazer parte da CEDH é do interesse do Reino Unido a longo prazo”, explicou a fonte.

O Supremo Tribunal britânico manteve o acordo para deportar requerentes de asilo para Ruanda em dezembro, depois que uma contestação do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo, impediu um voo cheio de migrantes com destino ao país africano. Sunak, então competindo com outros políticos conservadores para substituir o primeiro-ministro Boris Johnson, deu a entender que estava disposto a retirar o Reino Unido da convenção para manter os migrantes fora.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem é um tribunal internacional que julga possíveis violações dos direitos consagrados na Convenção Europeia dos Direitos do Homem. O Reino Unido adotou a Convenção como lei em 1998 com a Lei dos Direitos Humanos.

A futura legislação também estabelecerá novos centros de detenção de imigrantes e revogará algumas das proteções antitráfico que são usadas por 80% dos imigrantes ilegais para pedir asilo apresentando-se falsamente como vítimas, de acordo com o The Times, particularmente o Modern Slavery Act. de 2015, o que tornou difícil para o Reino Unido deportar indivíduos que afirmavam ter sido traficados.

Com a expectativa de entrada de 65.000 imigrantes ilegais no Reino Unido este ano, a questão está entre as três principais preocupações dos eleitores. O número de migrantes que cruzam ilegalmente o Canal da Mancha em pequenos barcos quadruplicou nos últimos dois anos. No entanto, algumas ONGs argumentaram que o tratamento dos requerentes de asilo sob a nova legislação violaria seus direitos humanos, enquanto outros sugerem que recusar todos os imigrantes ilegais seria “massivamente impraticável.”