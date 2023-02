Microplásticos encontrados em veias humanas – CMIO

Pesquisadores descobriram 15 partículas dos contaminantes por grama de tecido venoso no primeiro estudo desse tipo

Microplásticos foram encontrados pela primeira vez no tecido venoso humano, revelou uma equipe de pesquisadores da Universidade de Hull na semana passada. Cinco tipos distintos de microplásticos foram descobertos em amostras retiradas das veias safenas (perna) de pacientes submetidos a cirurgia de ponte de safena.

“Ficamos surpresos ao encontrá-los”, A professora Jeanette Rotchell disse em um comunicado de imprensa que acompanha a publicação do artigo na revista PLoS One. “Já sabemos que os microplásticos estão no sangue…

Os pesquisadores do Reino Unido encontraram uma concentração média de 15 partículas de plástico por grama de tecido venoso, semelhante ou superior aos níveis encontrados no tecido pulmonar e do cólon, mas observaram que a forma e os tipos de plástico encontrados no tecido vascular eram marcadamente diferentes. diferente de outros tipos de tecidos.













“Essas primeiras análises de tecidos humanos sugerem que a distribuição dos tipos predominantes de microplásticos pode ser específica do tecido”, disse. Rotchell observou.

Os tipos mais comuns de plásticos encontrados nas amostras são a resina alquídica, encontrada em tintas e vernizes sintéticos; acetato de polivinila, um adesivo usado na embalagem e transporte de alimentos; nylon, e EVOH-EVA, utilizado para embalagens de alimentos e laminação estanque.

Enquanto Rotchell enfatizou que “ainda não sabemos as implicações disso na saúde humana”, ela reconheceu que os microplásticos demonstraram causar “respostas à inflamação e ao estresse” em configurações de laboratório.

O co-autor Professor Mahmoud Loubani acrescentou que a presença dos microplásticos pode contribuir para o fracasso da cirurgia de revascularização do miocárdio envolvendo enxertos das veias safenas, sugerindo que os contaminantes “pode muito bem desempenhar um papel em danificar o interior da veia, levando ao bloqueio com o passar do tempo.” A remoção dos microplásticos era uma possibilidade, disse ele no comunicado à imprensa.

A equipe já havia descoberto os poluentes onipresentes no sangue e no tecido pulmonar, bem como em salas de cirurgia. Segundo algumas estimativas, 15 toneladas de lixo plástico entram nos oceanos da Terra a cada minuto, decompondo-se em partículas menores e entrando no corpo por meio da cadeia alimentar e do ar que as pessoas respiram.