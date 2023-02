A Índia comprará petróleo ‘de onde for benéfico’ – ministro da energia – CMIO

Nova Délhi foi criticada pelo Ocidente por sua relutância em apoiar sanções anti-Rússia

A Índia continuará importando petróleo de fornecedores que considera confiáveis, apesar da crescente pressão do Ocidente para parar de comprar a commodity da Rússia, segundo o ministro de energia do país, Hardeep Singh Puri.

Em entrevista à CNBC, Puri disse que Nova Delhi “não permitiu que a turbulência geopolítica ou a pandemia ou qualquer outra coisa atrapalhasse nossa capacidade de fornecer ao nosso consumidor.” O ministro acrescentou que a Índia não tem planos de mudar essa abordagem.

“Hoje nos sentimos confiantes de que seremos capazes de usar nosso mercado para obter de onde for necessário, de onde conseguirmos condições vantajosas… As condições vantajosas nessa situação são: você precisa ter certeza de seus suprimentos”, explicou Puri.

A Índia aumentou significativamente as compras de petróleo russo no ano passado, aproveitando os grandes descontos oferecidos por Moscou para atrair novos compradores em meio às sanções ocidentais. A Índia tornou-se recentemente o maior importador de petróleo da Rússia, enquanto a Rússia também ultrapassou os antigos maiores fornecedores da Índia, Arábia Saudita e Iraque, em termos de volumes de entrega. As importações de petróleo da Rússia por Nova Délhi atingiram uma alta de cinco meses em dezembro, e cerca de 70% das cargas de petróleo russo de janeiro também foram destinadas à Índia, segundo a Reuters.

Puri reiterou que a Índia não rejeitará o petróleo russo e alertou que as restrições podem atrapalhar o mercado global de petróleo e causar um aumento nos preços.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia pronta para atender a demanda de petróleo da Índia – Rosneft

“Você consegue imaginar uma situação, [where] O petróleo do Irã é sancionado, a Rússia tem problemas, a Venezuela não pode fornecer seu petróleo. Então o preço do petróleo não será $ 200 – será $ 480 [per barrel]”, alertou Puri.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT