Vários ‘balões de espionagem chineses’ entraram nos EUA antes do incidente recente – mídia – CMIO

Um caiu na costa do Havaí há quatro meses, enquanto outro atravessou o Texas e a Flórida anos atrás, disseram fontes à Fox.

Mais de um “balão espião chinês” viajou pelo espaço aéreo dos EUA nos meses e anos anteriores ao encontro mais recente, disseram fontes oficiais à Fox News no domingo. Isso contraria as alegações do ex-presidente Donald Trump de que seu governo nunca teria permitido tal coisa.

Um balão supostamente caiu no Oceano Pacífico na costa do Havaí há quatro meses, enquanto outro passou pela Flórida e pelo Texas durante a presidência de Trump, afirmaram as fontes. Outra fonte disse à Fox sobre quatro desses incidentes anteriores ao atual.

As alegações dos funcionários não identificados respaldaram declarações do governo do presidente Joe Biden de que balões de vigilância chineses viajaram pelo território continental dos Estados Unidos pelo menos três vezes sob Trump. Respondendo a essas reivindicações, o ex-presidente insistiu que “isso nunca aconteceu. Isso nunca teria acontecido” e acusou a Casa Branca de espalhar “desinformação” distrair de si mesmo “incompetente” comportamento.













“Isso nunca aconteceu conosco sob o governo Trump e, se acontecesse, teríamos demitido imediatamente”, disse. ele disse à Fox News no domingo.

No entanto, um alto funcionário do governo respondeu que “Inteligência dos EUA, não o governo Biden”, acreditava “Os balões de vigilância do governo da RPC transitaram brevemente pelos EUA continentais pelo menos três vezes durante a administração anterior e uma vez que sabemos no início desta administração, mas nunca durante este período de tempo.”

As travessias de balão anteriores “passou despercebido,” a fonte disse à Fox no domingo, descrevendo-a como “parte de um padrão maior.”

“Esses balões fazem parte de uma frota de balões da RPC desenvolvida para realizar operações de vigilância, que também violaram a soberania de outros países”, disse. o oficial afirmou, culpando o Exército Popular de Libertação pelas aeronaves intrusivas.

Biden foi criticado por rivais políticos por seu suposto atraso em ter o “balão espião” abatido. Sete dias inteiros depois de ter sido inicialmente avistado à deriva no espaço aéreo dos EUA, o balão – que a China afirma ser um dirigível civil conduzindo pesquisas meteorológicas que se desviou do curso – foi atingido no céu na costa da Carolina do Sul no sábado. Pequim condenou o “óbvia reação exagerada” como um “grave violação da prática internacional”, avisando que “reserva[ed] o direito de tomar outras ações em resposta”.