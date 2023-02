Prevê-se que a demanda de petróleo da China aumente – CMIO

O segundo maior consumidor de petróleo do mundo está se recuperando rapidamente das restrições da pandemia

Os produtores globais de petróleo podem ter que reconsiderar suas políticas de produção se a demanda na China se recuperar, informa a Reuters, citando a Agência Internacional de Energia (AIE).

O alerta ocorre quando a aliança OPEP+ das principais nações produtoras de petróleo, liderada pela Rússia e Arábia Saudita, decidiu na semana passada manter a produção nos níveis atuais.

“Esperamos que cerca de metade do crescimento da demanda global de petróleo este ano venha da China”, disse. o diretor executivo da IEA, Fatih Birol, disse à mídia no domingo, à margem da conferência India Energy Week. Ele acrescentou que a demanda de combustível de aviação da China está explodindo, pressionando a demanda para cima.

“Se a demanda aumentar muito fortemente, se a economia chinesa se recuperar, haverá necessidade, a meu ver, de que os países da OPEP+ olhem para seus [output] políticas”, observou Birol.

Em outubro, os estados membros da OPEP + decidiram cortar a produção em 2 milhões de barris por dia de novembro a 2023 – a maior redução de produção desde 2020 – o que foi acordado apesar da pressão dos EUA para bombear mais.













A aliança de energia optou por não fazer novos cortes de produção em meio às sanções ocidentais à Rússia, citando preocupações de que Moscou poderia reduzir a produção de petróleo em resposta ao embargo e ao teto de preço de suas exportações marítimas de petróleo.

A incerteza sobre a demanda chinesa também influenciou a decisão da Opep, dizem os especialistas, já que o maior importador de petróleo do mundo e o segundo maior comprador de GNL ainda está lutando com as consequências da pandemia de Covid-19.

Na semana passada, o Comitê Ministerial Conjunto de Monitoramento da OPEP+, que acompanha o cumprimento da aliança com sua cota de produção, teria recomendado deixar os cortes de produção acordados no ano passado em vigor.

