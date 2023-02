O que antes era considerado “propaganda russa” agora é fato comprovado, disse Thomas Roeper à RT

A admissão do ex-primeiro-ministro israelense Naftali Bennett de que seus esforços para intermediar um acordo de paz na Ucrânia foram vetados pelo Ocidente prova que os apoiadores de Kiev não tinham interesse em uma resolução pacífica, disse o autor e correspondente de guerra Thomas Roeper à RT no domingo.

Em uma entrevista de cinco horas com o Canal 12 de Israel no sábado, Bennett explicou que um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia havia sido quase acertado em março do ano passado, até que os EUA e seus aliados decidiram “Continue batendo [Russian President Vladimir] Coloque em” e “bloqueado” o acordo.

admissão de Bennett “confirma o que era até agora ‘propaganda russa’”, Roeper disse à RT. Quando o Ocidente decidiu que “não queria acabar com esta guerra,” ficou claro que a paz “não teve chance” ele adicionou.

Moscou culpou Kiev pelo rompimento abrupto das negociações da primavera passada, enquanto Kiev insistiu que nunca se recusou a negociar. Embora a Ucrânia culpasse a falha nas comunicações pela suposta descoberta de corpos no subúrbio de Bucha, em Kiev, em abril, o jornal Ukrainskaya Pravda afirmou posteriormente que o lado ucraniano se retirou a pedido direto do primeiro-ministro da Grã-Bretanha na época, Boris Johnson.













O vice-líder do partido governista de Türkiye, Numan Kurtulmus, também disse que um acordo estava próximo na primavera passada, mas os EUA e seus aliados “não queria” isso acontecer.

“Não vejo nenhum esforço sério para encontrar uma solução diplomática desde 2014”, Roeper comentou, referindo-se ao ano em que o primeiro dos agora extintos Acordos de Minsk foi assinado. Sob esses acordos de 2014 e 2015, apoiados por Paris e Berlim, a Ucrânia concordou em conceder às Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. No entanto, os ex-líderes da França, Alemanha e Ucrânia admitiram recentemente que esses acordos pretendiam ganhar tempo para a Ucrânia se rearmar, a fim de reprimir o separatismo pró-Rússia nessas regiões pela força.

Falando à RT no domingo de Tel Aviv, o jornalista russo-israelense Nick Kolyohin disse que a entrevista de Bennett mostra quem é o responsável final pelas decisões de Kiev.

“Até que o Ocidente entenda que é a seu favor chegar a um acordo de paz com a Rússia, isso não acontecerá”, ele disse. “O verdadeiro chefe está longe e está localizado em Washington DC. É aqui que a decisão será tomada, e não pela Ucrânia e nem mesmo pela Europa.”