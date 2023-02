Grande incêndio atinge templo budista na Austrália (VÍDEO) — CMIO

Dezenas de bombeiros foram mobilizados para o popular local de culto em Melbourne

Um templo budista em Melbourne, na Austrália, foi completamente engolfado por um grande incêndio na noite de domingo que, segundo testemunhas oculares, se transformou em um verdadeiro incêndio. “inferno.”

Cerca de três dúzias de caminhões de bombeiros e cerca de 150 bombeiros foram mobilizados para o local para conter o incêndio, de acordo com o Daily Mail. A ABC News da Austrália colocou o número de bombeiros em 80.

Fotos e vídeos publicados nas mídias sociais mostram o complexo do templo em chamas, com enormes chamas subindo acima de seu telhado e uma coluna de fumaça negra espessa subindo no céu noturno sobre a área. De acordo com vários relatos da mídia, a fumaça do prédio de dois andares foi vista a até 15 km de distância.

O templo está localizado no subúrbio de Springvale, no sudeste de Melbourne, e foi um marco popular e local de culto para milhares de budistas locais. Os moradores locais foram instados a ficar dentro de casa e fechar todas as portas e janelas. As pessoas também foram instruídas a manter as estradas livres para veículos de emergência e evitar o local do incêndio.

Os bombeiros foram chamados ao templo por volta das 20h, horário local, de acordo com o serviço Victoria Fire Rescue. Eles levaram cerca de três horas para controlar o incêndio, de acordo com a ABC News.

“Toda a rua estava coberta por todos os serviços de emergência”, um morador local, Cody Cardoso, disse à mídia de notícias. “Quando vi o templo, estava completamente envolto em chamas, basicamente um inferno.”

Embora os serviços de emergência tenham caracterizado o incêndio como sendo “sob controle,” os moradores ainda foram aconselhados a monitorar a situação de perto e manter as portas e janelas fechadas.