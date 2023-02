Rothschilds planejam comprar banco familiar – CMIO

A família Rothschild está planejando adquirir Rothschild & Co, seu grupo de serviços financeiros homônimo e um dos bancos de investimento mais prestigiados do mundo, privado, anunciou a holding da família, Concordia, na segunda-feira.

De acordo com o comunicado, a família vê a propriedade privada da Rothschild & Co como “mais apropriado do que uma listagem pública.”

“Nenhum dos negócios do grupo precisa de acesso a capital dos mercados de ações públicas. Além disso, cada um dos negócios é mais bem avaliado com base em seu desempenho de longo prazo do que em ganhos de curto prazo,”Concordia afirmou.

A Concordia, que é a maior acionista do Rothschild & Co com 38,9% das ações e 47,5% dos direitos de voto, disse que apresentará uma oferta pública para as ações remanescentes do banco por € 48 cada. Será um prêmio de 19% em relação ao preço de fechamento anterior do banco, de € 40,25, e avaliaria o grupo em cerca de € 3,7 bilhões (US$ 4 bilhões), segundo estimativas da Bloomberg.













A Concordia planeja apresentar o plano de propriedade privada aos acionistas em sua assembleia geral anual em 25 de maio, com o registro oficial da oferta previsto para o final do primeiro semestre de 2023.

A notícia da proposta de compra fez com que as ações da Rothschild & Co subissem 17%, de acordo com dados de negociação.

Rothschild & Co está atualmente listado em Paris. É um banco de investimento multinacional e uma das maiores empresas independentes de consultoria financeira do mundo. Consiste em três divisões – consultoria global, gestão de patrimônio e ativos e banco comercial. A estrutura atual da Rothschild & Co remonta a 2012 e uma fusão entre suas filiais francesa e britânica.

A Rothchild & Co trabalhou em alguns dos negócios europeus mais notáveis ​​no ano passado, incluindo o IPO da Volkswagen da Porsche e a nacionalização da gigante de energia alemã Uniper.

