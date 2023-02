Proibição de armas para usuários de maconha declarada inconstitucional – CMIO

Um juiz dos EUA decidiu que proibir a posse de armas por consumidores de cannabis violava seus direitos da Segunda Emenda

Um juiz federal rejeitou as acusações contra um homem acusado de violar uma lei federal dos EUA que proíbe usuários de maconha de possuir armas, determinando na sexta-feira que a própria lei viola o direito da Segunda Emenda de portar armas.

Embora o governo tivesse o direito de restringir a posse de armas “perigoso” pessoas, não poderia alegar que Jared Harrison “a mera condição de usuário de maconha justifica a retirada de seu direito fundamental de porte de arma de fogo”, O juiz distrital dos EUA, Patrick Wyrick, de Oklahoma, argumentou em sua decisão. O simples uso da droga – que é legal para fins médicos no estado – é “não é em si um ato violento, contundente ou ameaçador” explicou o juiz.

Wyrick condenou a proibição federal da posse de armas por usuários de cannabis como “inconstitucionalmente vago” e “em violação da Cláusula do Devido Processo” além de ser uma violação dos direitos da Segunda Emenda de Harrison, citando a decisão da Suprema Corte do ano passado (New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen) fortalecendo os direitos de armas em sua decisão.













Harrison, funcionário de um dispensário de maconha medicinal, foi preso depois que a polícia o deteve por passar um sinal vermelho. Depois de alegar sentir o cheiro da droga e observar o monitor de tornozelo que Harrison usava enquanto aguardava julgamento por acusações de agressão agravada, a polícia revistou seu veículo, encontrando um revólver e vários produtos de maconha. Ele foi posteriormente acusado de posse de drogas e apetrechos, desobediência a um sinal de trânsito e “portando uma arma de fogo com conhecimento de que ele era um usuário ilegal de maconha.”

Embora a cannabis permaneça ilegal no nível federal, classificada como Anexo I sem usos legítimos, a maioria dos estados a descriminalizou até certo ponto, seja permitindo o uso medicinal ou legalizando totalmente sua venda e cultivo. O presidente Joe Biden prometeu no ano passado perdoar qualquer condenado federal por porte simples de maconha, instando os governadores estaduais a fazerem o mesmo pelos condenados por acusações estaduais e solicitando uma revisão do status legal da droga pelo procurador-geral e pelo secretário de saúde e serviços humanos .