Goldman Sachs prevê aumento iminente do preço do petróleo – CMIO

As sanções à Rússia, juntamente com o investimento insuficiente na produção, causarão um “sério problema” no próximo ano, alertou um importante analista

O petróleo voltará a subir acima de US$ 100 o barril este ano, enquanto a diminuição da produção global e o declínio da produção na Rússia devido às sanções ocidentais podem levar a problemas de abastecimento em 2024, alertou o Goldman Sachs.

De acordo com o principal analista de commodities do banco de Wall Street, Jeffrey Currie, que falou nos bastidores de uma conferência na Arábia Saudita no domingo, as sanções ocidentais devem desencadear uma queda no fornecimento de petróleo russo ao mesmo tempo em que a recuperação da demanda na China eleva os preços do petróleo acima de US$ 100. . O nível atual é de cerca de US$ 80.

“No momento, ainda estamos equilibrados com um superávit porque a China ainda não se recuperou totalmente”, disse. Currie disse a Bloomberg. “Vamos ficar sem capacidade de produção sobressalente? Potencialmente até 2024 você começa a ter um problema sério.”

Segundo o analista, falta investimento no setor – neepara garantir a produção futura de petróleo para atender à demanda crescente – seria outro fator que contribuiria para o aumento dos preços. Currie previu que os produtores aproveitariam sua capacidade ociosa, deixando-a mais baixa do que antes. Eventualmente, isso levaria a um sério desequilíbrio entre oferta e demanda.













“O superciclo de commodities é uma sequência de picos de preços com cada alta mais alta e cada baixa mais alta”, Currie disse. Ele alertou que os mercados de petróleo devem apresentar um déficit de oferta em relação à demanda já em maio deste ano.

Ecoando as observações de Currie, o ministro da energia da Arábia Saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, também alertou sobre o impacto negativo das sanções ocidentais contra a Rússia no mercado global, reiterando que a Opep+ permanecerá cautelosa ao decidir quando aumentar a produção.

“Todas essas chamadas sanções, embargos, falta de investimentos, vão se transformar em uma coisa e apenas uma coisa, uma falta de suprimentos de energia de todos os tipos quando eles são mais necessários”, disse. ele disse.

No ano passado, a OPEP previu que a demanda global por petróleo continuaria a aumentar no médio e longo prazo, mesmo com o mundo se movendo para a energia renovável, e que a indústria exigiria trilhões de dólares em investimentos para atender à demanda.

