Ao construir mais bases militares em torno de Pequim, Washington pode estar criando uma ameaça, não a contendo

Os EUA fizeram um acordo com as Filipinas para garantir o acesso a quatro bases militares adicionais, fechando uma lacuna crítica em seu cerco militar à China.

Conforme observado pela BBC, as bases são “uma parte importante do setor imobiliário que ofereceria um assento dianteiro para monitorar os chineses no Mar da China Meridional e em torno de Taiwan.” Isso completa um “arco ao redor da China” composta pela presença dos EUA em Taiwan, Japão e Coreia do Sul. Colocar dessa forma é irônico, considerando como os EUA e a mídia ocidental continuam enquadrando Pequim como a ameaça nesta região.

Os Estados Unidos estão adotando uma estratégia para cercar e conter militarmente a China, e estão empenhados em aumentar enormemente sua presença na Ásia-Pacífico por meio de uma série de alianças multilaterais e bilaterais. Isso incluiu o laçamento nas Filipinas, que ocupa uma posição geoestratégica crítica no Mar da China Meridional, ao sul imediato de Taiwan. Sua posição significa, por mais que seus líderes queiram negá-la, que a nação-arquipélago, que já foi uma colônia dos EUA, não pode evitar ser pega em um conflito EUA-China.

A história de muitas maneiras, se repete. As Filipinas e outros territórios associados foram a plataforma de lançamento na qual a América se forçou a se tornar uma potência do Pacífico. A guerra hispano-americana no crepúsculo do século 19 viu os Estados Unidos anexarem territórios que antes faziam parte do império moderno global da Espanha, sendo as Filipinas um deles. A América via essas ilhas como um portal crítico para as rotas marítimas mais lucrativas e importantes do mundo. As Filipinas existiram como uma colônia americana antes de finalmente conquistar a independência em 1946, depois disso atuando como uma plataforma militar da Guerra Fria dos EUA, um baluarte do anticomunismo na Ásia.













Em alguns aspectos, o mundo mudou. Embora os EUA tenham mantido um tratado de defesa com Manilla, eles não estacionam mais a força abrangente que já fizeram no país. Da mesma forma, as Filipinas não veem mais a China como um adversário comunista de soma zero na Guerra Fria, mas sim como um parceiro comercial e econômico vital.

No entanto, os Estados Unidos apreciam a exploração do conflito geopolítico para atrair os países e forçá-los a tomar partido. Começando com o pivô dos EUA para a Ásia sob o governo Obama, os EUA perseguiram um cerco militar da China que levou Pequim a responder militarizando o Mar da China Meridional, provocando disputas de décadas que, sem surpresa, o colocam em desacordo com os países vizinhos, incluindo as Filipinas.

Embora Manilla tenha tomado cuidado para não irritar a China nos últimos anos, os líderes do país têm pisado em ovos, entre buscar laços mais estreitos com Pequim e tentar se proteger militarmente em disputas territoriais. O presidente filipino anterior, Rodrigo Duterte, era indiscutivelmente muito mais pró-China e pró-multipolaridade em sua política externa. Isso decorre do reconhecimento de que os EUA, apesar de serem um parceiro histórico, não podem resolver todos os problemas do país, muito menos sua pobreza crônica e crime organizado. No entanto, em certa medida, houve uma inclinação para os EUA, pelo menos em termos militares, sob o novo presidente Ferdinand Marcos Jr, apesar de ele ter visitado Pequim no início imediato do ano.













A estratégia militar dos Estados Unidos para a China visa dar um xeque-mate dentro da característica geográfica conhecida como “A primeira cadeia de ilhas” da Ásia. Isso se estende desde o Extremo Oriente da Rússia, ao Japão, a Taiwan, às Filipinas e às ilhas do Mar da China Meridional. Em outras palavras, uma guerra dos EUA contra a China será vencida ou perdida com base em quem pode dominar esta área, e é por isso que os Estados Unidos se tornaram tão agressivos em relação a Taiwan e ao Mar da China Meridional. Assim, o acesso aprimorado à base nas Filipinas permitirá projetar maior poder aéreo, de inteligência e naval em caso de contingência, embora ainda resta saber se as próprias Filipinas acabariam se tornando um combatente real nesse cenário.

De qualquer forma, está claro que nos últimos meses os EUA aceleraram muito seus esforços para conter tecnológica e militarmente a China. Como aconteceu com a Rússia, isso envolve uma rede de alianças em constante expansão, e é essa atividade que acabará por aumentar o risco de guerra. As Filipinas, como explica a BBC, não estão totalmente envolvidas nisso. Ele está tentando buscar um ato de equilíbrio, “o melhor dos dois mundos”, se você puder, mas os EUA estão fazendo tudo o que podem para garantir que isso não seja possível. Enquanto a China costuma ser pragmática sobre suas relações com outros países, Washington quer forçar os outros a tomar partido, criando situações em que isso se torna uma necessidade absoluta. Manila ainda pode ficar na corda bamba? Há alguns anos tensos pela frente.