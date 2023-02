Banco da Inglaterra culpa o Brexit pelo excesso de inflação – CMIO

A saída do país da área de livre comércio da UE alimentou o aumento dos preços, afirma Catherine Mann, do BoE

A saída da Grã-Bretanha da UE e as subsequentes barreiras comerciais contribuíram para a crise inflacionária no país, afirmou a política do Banco da Inglaterra (BoE), Catherine Mann.

Segundo Mann, conforme citado pela Bloomberg, havia sinais de que a crise do custo de vida estava começando a diminuir nos EUA e na UE, mas ainda não no Reino Unido.

Todos os três enfrentaram choques de demanda e oferta impulsionados pelo “Rotação de demanda global induzida por Covid e bloqueio e gargalos de oferta subsequentes”, e o choque energético causado pelas sanções relacionadas à Ucrânia contra a Rússia, disse Mann na segunda-feira na Conferência de Palestras Lamfalussy em Budapeste.

“No entanto, o Reino Unido também foi afetado por um terceiro tipo de choque que o torna único: nenhum outro país optou por impor barreiras comerciais unilateralmente a seus parceiros comerciais mais próximos”. ela apontou.

Os comentários de Mann vêm quando a inflação no Reino Unido, que atingiu uma alta de quatro décadas de 11,1% em outubro, diminuiu ligeiramente para 10,5%, permanecendo bem acima da meta de 2% do BoE. Enquanto isso, na zona do euro, a inflação caiu para 8,5%, enquanto nos EUA caiu para 6,5%.













Abordando as taxas de inflação, Mann se perguntou: “Existe um ponto de virada já visível nos dados? Para os EUA e a zona do euro, sim; para o Reino Unido, talvez estabilização.”

Na semana passada, o BoE reduziu sua estimativa de produção potencial, ou o limite de velocidade de crescimento da economia, para 0,7% nos próximos três anos, culpando um “constelação de choques econômicos” incluindo o Brexit. O número está abaixo de sua estimativa de 0,9% em novembro.

O banco central reiterou suas previsões de que o “o nível de produtividade seria cerca de 3,25% menor no longo prazo” devido à sua saída da zona de comércio livre da UE.

