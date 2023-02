Neutralidade da Suíça está em disputa enquanto debate sobre armas esquenta, escreve Reuters

Os compradores de armas suíças são legalmente impedidos de reexportá-las, uma restrição que alguns que representam a grande indústria de armas do país dizem que agora está prejudicando o comércio

Os apelos dos vizinhos europeus da Suíça para permitir tais transferências para Kiev, entretanto, cresceram mais à medida que a movimentação da Rússia se intensifica, e os dois comitês de segurança do parlamento suíço recomendaram que as regras fossem facilitadas.

Os legisladores estão divididos sobre a questão.

“Queremos ser neutros, mas fazemos parte do mundo ocidental”, disse Thierry Burkart, líder do partido de centro-direita FDP, que apresentou uma moção ao governo para permitir a reexportação de armas para países com valores democráticos semelhantes aos da Suíça.

Sob a neutralidade suíça, que remonta a 1815 e é consagrada por tratado em 1907, a Suíça não enviará armas direta ou indiretamente para combatentes em uma guerra. Opera um embargo separado às vendas de armas para a Ucrânia e a Rússia

Os países terceiros podem, em teoria, se candidatar a Berna para reexportar as armas suíças que têm em seus estoques, mas a permissão é quase sempre negada.

“Não devemos ter o veto para impedir que outros ajudem a Ucrânia. Se fizermos isso, apoiamos a Rússia , que não é uma postura neutra”, disse Burkart à agência Reuters.

“Outros países querem apoiar a Ucrânia e fazer algo pela segurança e estabilidade da Europa […]. Eles não conseguem entender por que a Suíça tem que dizer não.”

Um número crescente de eleitores suíços concorda. Uma sondagem, realizada por pesquisadores de opinião Sotomo e publicada no domingo (5), mostrou que 55% dos entrevistados são a favor de permitir a reexportação de armas para a Ucrânia.

“Se tivéssemos feito essa pergunta antes da guerra […], a resposta provavelmente teria sido inferior a 25%. Falar sobre mudar a neutralidade foi um tabu no passado”, disse Lukas Golder, codiretor dos pesquisadores da GFS-Bern, à Reuters.

Discutindo dinheiro

O governo suíço, sob pressão do exterior depois de rejeitar pedidos alemães e dinamarqueses de permissão para reexportar veículos blindados e munições para tanques antiaéreos, disse que não prevê discussões parlamentares.

Berna “adere ao quadro legal existente. E lidará com as propostas no devido tempo”, disse um porta-voz do Departamento de Assuntos Econômicos, que supervisiona questões comerciais relacionadas a armas.

Burkart disse que recebeu sinais positivos sobre uma mudança de lei de outros partidos na legislatura fragmentada.

Os social-democratas de esquerda dizem que são a favor de mudanças, assim como os liberais verdes, embora os Verdes continuem se opondo.

A deputada verde Marionna Schlatter disse que permitir entregas de armas para a Ucrânia corria o risco de uma “costa escorregadia” para acabar com todas as restrições e era incompatível com a neutralidade da Suíça.

Enquanto isso, o Partido Popular Suíço de direita (SVP), o maior partido da câmara baixa e tradicionalmente firme defensor da neutralidade, agora parece dividido.

“Atribuir remessas de armas a um país envolvido em um conflito armado está […] destruindo a base da paz e da prosperidade em nosso país”, disse o vice-presidente sênior David Zuberbueler.

Operação militar especial russa Coalizão de esquerda francesa pede debate no Parlamento sobre fornecimento de armas à Ucrânia

O membro Werner Salzmann, que integra a câmara alta do parlamento suíço, discorda, levantando preocupações no Aargauer Zeitung diariamente sobre danos colaterais a uma indústria de defesa suíça que também apoia a campanha por uma mudança de lei.

O setor, que inclui as multinacionais Lockheed Martin e Rheinmetall, vendeu 800 milhões de francos suíços (R$ 4,4 bilhões) em armamentos para o exterior em 2021, de acordo com dados do governo, colocando-o no top 15 de países exportadores globais.

Ter uma indústria de armas forte andou de mãos dadas com a tradição de neutralidade, mas o equilíbrio dessa dualidade pode agora estar sob ameaça, disse a associação industrial SwissMem.

“Alguns de nossos membros perderam contratos ou não estão mais investindo na Suíça por causa das restrições atuais”, disse o diretor da SwissMem, Stefan Brupbacher.

“Nossa situação atual enfraquece nossa política de segurança […], prejudica a credibilidade de nossa política externa e prejudica nossas empresas”, disse ele. “É hora de mudar.”





