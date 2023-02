Número de mortos aumenta após terremoto desastroso em Türkiye – CMIO

Pelo menos 284 pessoas morreram e mais de 2.000 ficaram feridas, segundo autoridades locais

Centenas de pessoas morreram e milhares ficaram feridas após uma série de fortes terremotos atingirem o sul de Türkiye pouco depois das 4h da manhã de segunda-feira.

Segundo o vice-presidente Fuat Oktay, o desastre matou pelo menos 284 pessoas e feriu outras 2.323. Ele também afirmou que o terremoto destruiu pelo menos 1.710 edifícios.

Vítimas foram relatadas em várias províncias turcas, disse Oktay. A província de Antep lidera a lista de mortos com pelo menos 80 mortos e 581 prédios destruídos. O terremoto também matou 70 pessoas em Kahramanmaras, 47 em Malatya, 14 em Diyarbakir, 10 em Adana, 8 em Kilis e 4 em Hatay.

Pelo menos 34 edifícios foram destruídos e cinco pessoas morreram apenas na província de Osmaniye, de acordo com o governador local, com mais vítimas esperadas enquanto as equipes de resgate trabalham para encontrar sobreviventes.

Um número considerável de pessoas continua desaparecida logo após os tremores.

As autoridades de Türkiye despacharam 102 estações base móveis e 504 geradores para a região. Escolas em dez províncias também foram fechadas por uma semana.

As autoridades turcas declararam o mais alto nível de emergência, com o presidente Recep Tayyip Erdogan mobilizando todos os serviços de resgate e socorristas para ajudar as províncias afetadas, enquanto outras instituições governamentais estão coordenando os esforços de resposta.