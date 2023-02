Índia e Rússia prontas para contornar o dólar no acordo de energia – Novatek – CMIO

Pagamentos de suprimentos de GNL podem ser liquidados em moedas nacionais, revelou o chefe da empresa russa

A maior produtora independente de gás da Rússia, a Novatek, está em negociações com a Índia sobre contratos de longo prazo para o fornecimento de gás natural liquefeito (GNL), anunciou o CEO da empresa, Leonid Mikhelson, na segunda-feira.

As negociações com várias empresas indianas estão em andamento, já que a Rússia deseja investir no setor de energia do país e expandir ainda mais a cooperação, disse ele a repórteres nos bastidores do fórum India Energy Week.

“Queremos ser não apenas fornecedores de GNL, empresas indianas de engenharia já estão participando de nossos projetos e há uma certa parcela de fornecedores indianos em equipamentos. Queremos expandi-lo e incrementá-lo”, O CEO da Novatek apontou. Mikhelson acrescentou que sua empresa está interessada em um investimento mais amplo no mercado indiano, incluindo a construção de terminais de regaseificação para produção de GNL.

Ele também revelou que os lados estavam considerando liquidar os pagamentos de fornecimento de GNL em moedas nacionais – rúpias ou rublos – ignorando as transações em dólares americanos.

“Discutimos isso com o ministro da energia [Hardeep Singh Puri],” Mikhelson confirmou sem especificar números exatos.

Anteriormente, a Reuters informou que o principal distribuidor de gás da Índia, GAIL, estava discutindo os termos de um contrato de longo prazo sobre importações de GNL com a Novatek. As empresas estão perto de assinar um acordo preliminar, segundo fontes do setor.

