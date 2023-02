Congressistas dos EUA apoiam que Ucrânia dê parte do território à Rússia, segundo WP

Em abril de 2022, Moscou enviou uma nota aos Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) condenando sua assistência militar a Kiev depois que a Rússia iniciou sua operação militar na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, alertou que fornecer armas à Ucrânia não é propício para as negociações de paz e teria um efeito prejudicial no conflito.