Dezenas de mortos por terremoto devastador na Síria – CMIO

Os tremores foram os mais fortes em quase 30 anos, disse o chefe de sismologia do país

O número de mortos no terremoto no noroeste da Síria aumentou para 326 pessoas, disse o vice-ministro da Saúde, Ahmad Dumeira, à agência de notícias SANA na segunda-feira. Ele disse que pelo menos 1.042 pessoas ficaram feridas, e as províncias de Aleppo, Hama, Latakia e Tartus foram as mais afetadas.

O Dr. Raed Ahmed, diretor-geral do Centro Nacional de Sismologia da Síria, disse à agência de notícias SANA que o terremoto foi o mais forte desde o início das gravações em 1995.

Dumeira disse que todos os hospitais foram mobilizados para tratar as vítimas, e ambulâncias adicionais e equipes de resgate foram enviadas para as áreas atingidas pelo desastre.

Do outro lado da fronteira, a Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres de Türkiye (AFAD) informou que um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a parte sul do país por volta das 4h17 da segunda-feira. O epicentro foi registrado no distrito de Pazarcik, na província de Kahramanmaras. Segundo o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, 912 pessoas morreram e 5.385 ficaram feridas.