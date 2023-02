Foco de atividade sísmica: por que o terremoto turco foi tão mortal?

Foi poderoso

Turquia não estava preparada

Mas esse não é o caso em Gaziantep, perto do epicentro do terremoto. Embora seja uma grande cidade e uma capital provincial, Gaziantep não é tão moderna quanto Istanbul e muitos de seus prédios de apartamentos altos não foram construídos com o mesmo padrão, o que acabou causando o colapso de vários edifícios altos. Em um vídeo postado nas redes sociais, um edifício pode ser visto colapsando, com os andares mais altos esmagando os andares abaixo.

O engenheiro estrutural do Serviço Geológico dos Estados Unidos Kishor Jaiswal disse à Associated Press que

Guerra civil na Síria

A Síria também sofreu danos e baixas significativos com o terremoto. O vizinho do sul da Turquia teve pelo menos 1.444 mortes como resultado do terremoto, um número que, como o da Turquia, ainda deve aumentar.

Dificultando os esforços de resgate

Além de tudo isso, o clima não tem cooperado com as equipes de resgate. Quando o terremoto aconteceu já estava nevando em Gaziantep. Quando o sol nasceu, a área estava coberta.

Isso, combinado com a chuva gelada no final do dia, dificultou os esforços de resgate. As estradas, já danificadas pelo terremoto, agora estão cobertas de gelo e lama. As estradas que podem ser percorridas estão repletas de moradores tentando deixar as cidades atingidas pelo terremoto.