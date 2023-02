Lukashenka assinou a lei sobre a Assembléia Popular de toda a Bielo-Rússia

MINSK, 7 de fevereiro – RIA Novosti. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, assinou a lei da Assembleia Popular de Toda a Bielo- O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, assinou a lei da Assembleia Popular de Toda a Bielo- Rússia , informou o serviço de imprensa do líder bielorrusso na terça-feira.

“O presidente da Bielo- Rússia , Alexander Lukashenko, assinou a lei “Sobre a Assembléia Popular de toda a Bielo- Rússia “, diz o relatório.

O objetivo do documento é implementar as normas constitucionais da Assembleia Popular de toda a Bielo- Rússia , consolidar seu status legal como o mais alto órgão representativo do poder popular e determinar o procedimento para a formação e funcionamento da Assembleia do Povo de toda a Bielo- Rússia

Os delegados da Assembleia Nacional incluem o chefe de Estado, o presidente, que deixou de exercer os seus poderes, representantes do legislativo, executivo e judiciário, conselhos locais de deputados, bem como a sociedade civil.

A Assembleia não tem o direito de substituir outros órgãos do Estado, de exercer as suas funções, de interferir nas suas atividades. A competência da SPC é determinada de acordo com a Constituição, incluindo a autoridade para tomar decisões estratégicas sobre o curso da república.

Como foi informado ao serviço de imprensa de Lukashenka, entre outras coisas, os poderes do órgão incluem a aprovação das principais direções da política interna e externa do país, doutrina militar, conceito de segurança nacional e um programa de desenvolvimento socioeconômico). Compete ao SNC propor ao Presidente da República a realização de referendo republicano, determinando a legitimidade das eleições.

De acordo com o serviço de imprensa, a Assembleia Nacional tem o direito de decidir sobre a destituição do presidente em caso de violação grosseira da constituição ou prática de crime grave. O órgão elege os juízes dos Tribunais Constitucional e Supremo, membros da Comissão Central Eleitoral, e também os exonera. Estabelece feriados e datas memoráveis, instaura o estado de emergência ou a lei marcial, delibera sobre a possibilidade de envio de militares para fora do país para participação em atividades de manutenção da paz e segurança internacionais.

As decisões do SPC são tomadas por maioria dos membros efectivos, são vinculativas e podem anular actos jurídicos, outras decisões de órgãos do Estado que sejam contrárias aos interesses da segurança nacional. Para assegurar as atividades da SPC, está prevista a criação de um Presidium (órgão colegiado permanente para a pronta resolução dos assuntos de competência da SPC) e uma Secretaria (órgão de trabalho da SPC). O número do Presidium é de 15 pessoas.

De acordo com o serviço de imprensa, o presidente da Assembleia Nacional e os seus deputados exercem os seus poderes a título profissional, os restantes delegados – em exercício. As reuniões da SPC são realizadas pelo menos uma vez por ano. Reuniões do Presidium do Conselho Popular Supremo – pelo menos uma vez a cada 6 meses.