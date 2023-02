Itália revoga alerta de tsunami – CMIO

As autoridades italianas levantaram um alerta de que a costa do país pode enfrentar ondas de tsunami desencadeadas por um forte terremoto, que matou centenas de pessoas em Türkiye e na vizinha Síria.

Em um comunicado na segunda-feira, o Departamento de Proteção Civil da Itália havia alertado, “recomenda-se afastar-se das zonas costeiras, atingir as zonas mais altas próximas e seguir as indicações das autoridades locais.”

Afirmou também que o alerta “indica a possibilidade de um perigo real para as pessoas perto da costa”, especialmente em áreas que não são muito altas ou abaixo do nível do mar.

Horas depois, no entanto, o departamento retirou o alerta, dizendo que a remoção “foi encomendado com base em dados processados ​​pelo Centro de Alerta de Tsunami do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia.”

Uma série de terremotos com magnitude de 7,4 atingiu o sul de Türkiye pouco depois das 4h da manhã de segunda-feira. Segundo o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, 912 pessoas morreram e 5.385 ficaram feridas.

Na Síria, de acordo com o Ministério da Saúde do país, o terremoto matou pelo menos 326 pessoas, com 1.042 feridos.