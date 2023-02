Empresas suíças planejam retornar à Rússia – pesquisa – CMIO

O êxodo inicial foi motivado pela pressão das sanções ocidentais, de acordo com o Credit Suisse

Cerca de 6% das grandes empresas suíças que deixaram a Rússia em meio às sanções ocidentais relacionadas à Ucrânia planejam retornar nos próximos três anos, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Credit Suisse Research Institute.

O relatório indicou que cerca de 4% das microempresas, 3% das pequenas e 8% das médias empresas (PMEs) e quase uma em cada quatro grandes empresas suíças cessaram os laços comerciais com a Rússia em 2022.

O confronto entre o Ocidente e a Rússia encerrou a era do comércio multilateral, pelo menos por enquanto, escreveu o Credit Suisse, observando que as tensões geopolíticas representam desafios para as empresas suíças.

As empresas são afetadas não apenas por sanções, mas também por tarifas alfandegárias e outras barreiras não tarifárias, como regulamentos de compras governamentais e procedimentos de aprovação, afirmou.

“Sem surpresa, a lista de países dos quais as empresas suíças se retiraram nos últimos três anos é encabeçada pela Rússia… Mesmo assim, algumas das grandes empresas em particular já estão planejando iniciar ou retomar atividades comerciais na Rússia”, afirmou o relatório, acrescentando que “se e quando esses planos serão realmente implementados dependerá do curso da guerra na Ucrânia.”

O relatório também destacou que as empresas estrangeiras que trabalham com empresas suíças geralmente se opõem à adoção de sanções anti-russas pela Suíça. Segundo a pesquisa, cerca de 40% das empresas pesquisadas sentiram reações negativas de seus parceiros de negócios por causa de seu apoio às sanções internacionais contra Moscou.

“Os resultados da pesquisa ilustram a importância de manter a neutralidade para as empresas suíças. Mais de três quartos das empresas pesquisadas acreditam que manter a neutralidade suíça é do interesse de sua própria empresa,” escreveu Credit Suisse.

A pesquisa envolveu 650 empresas suíças, incluindo 600 PMEs e 50 grandes empresas. É baseado em respostas de executivos cujas empresas fazem negócios com o exterior.

