Índia quer GNL russo – Reuters – CMIO

O maior produtor de gás natural liquefeito (GNL) da Rússia, Novatek, está prestes a fechar um acordo com o principal distribuidor de gás da Índia, GAIL, em suprimentos de longo prazo, informou a Reuters na sexta-feira, citando fontes do setor.

Um acordo preliminar pode ser assinado ainda esta semana durante uma visita do presidente da Novatek, Leonid Mikhelson, à Índia para uma conferência sobre energia, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à agência de notícias sob condição de anonimato.

A notícia chega quando a GAIL luta para se recuperar de sua queda de 93% nos lucros nos três meses até dezembro em comparação com o ano anterior, resultante de uma interrupção no fornecimento por parte de uma antiga unidade da gigante russa de energia Gazprom.

A GAIL tinha um contrato de 20 anos com a Gazprom Marketing and Trading Singapore (GMTS), uma antiga unidade da Gazprom Germania, sediada em Berlim. No ano passado, as autoridades alemãs assumiram a subsidiária da Gazprom, agora chamada Sefe, como parte das sanções anti-Rússia, sem fornecer pagamentos de compensação.

A empresa de serviços públicos indiana foi forçada a recorrer ao racionamento de gás e reduziu a produção em suas plantas petroquímicas depois que os suprimentos sob o acordo com a GMTS falharam.













A Novatek e a GAIL estão agora negociando os termos, e terão que decidir sobre o volume de suprimentos, que dependerá de seguro e frete.

“Estamos ativamente em discussão com alguns fornecedores de GNL de longo prazo… Esperamos poder concluir pelo menos um contrato em breve,” afirmou o diretor executivo do GAIL, A Kaviraj.

De acordo com a Reuters, a Novatek está oferecendo suprimentos mensais de GNL para a GAIL em um acordo de longo prazo com free-on-board, o que significa que o comprador precisa fretar navios e pagar frete, seguro e custos de entrega.

A empresa indiana, no entanto, está pedindo à Novatek para garantir a transferência de carga para os portos indianos e cobrir despesas de seguro e frete, já que as seguradoras relutam em fornecer serviços de transporte para cargas de energia russas devido a sanções ocidentais.

A Índia deseja expandir sua cooperação energética com a Rússia como forma de aumentar sua segurança energética. Nova Délhi é o maior consumidor de petróleo da Rússia há vários meses, tendo importado um recorde de 1,17 milhão de barris por dia em dezembro.

