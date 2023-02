Número de mortos em terremoto na Turquia ultrapassa 1.000 – autoridades – CMIO

O desastre também deixou mais de 7.600 feridos e destruiu vários milhares de edifícios

Um forte terremoto que atingiu Türkiye na manhã de segunda-feira matou mais de 1.000 pessoas e deixou mais de 7.000 feridos, de acordo com os últimos números divulgados pelas autoridades do país.

A Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres de Türkiye (AFAD) disse que vítimas foram relatadas em várias províncias e que o número de mortos chegou a 1.121.

A agência estimou o número de feridos nas províncias em 7.634, acrescentando que pelo menos 2.834 edifícios foram destruídos.

O presidente da AFAD, Yunus Sezer, também observou que, “Houve 105 tremores secundários até agora”.

Apesar dos fortes abalos, por enquanto não há ameaça de tsunami que possa afetar o Mediterrâneo oriental de Türkiye, observou o AFAD.













O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou anteriormente que as autoridades locais “mobilizaram todos os seus meios”, acrescentando que os esforços de resposta envolveram não apenas funcionários das dez províncias atingidas pelo desastre, mas também de outras dez províncias.

Ele disse que foi dada prioridade aos esforços de busca e resgate para alcançar aqueles que ainda estão presos sob os escombros. No total, 9.000 pessoas estão envolvidas nesses esforços, um número que aumenta constantemente, acrescentou Erdogan.

Ele descreveu o terremoto como “o maior desastre desde o terremoto de Erzincan em 1939” no leste de Türkiye, que matou cerca de 32.000 pessoas e feriu 100.000.

A calamidade também atingiu a vizinha Síria, com o ministério da saúde do país dizendo que o número de mortos ultrapassou 300 pessoas em várias províncias, com mais de 1.000 feridos.