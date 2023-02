‘Doutor Destino’ prevê o fim do reinado do dólar americano – CMIO

É provável que um regime monetário bipolar substitua o atual sistema unipolar baseado no dólar, acredita o famoso economista Nouriel Roubini

O status do dólar americano como a principal moeda de reserva do mundo está em risco, escreveu o renomado economista Nouriel Roubini, que previu a crise financeira global de 2008, em um artigo para o Financial Times no domingo.

Embora nenhuma moeda ainda seja capaz de derrubar o dólar de seu pedestal, a moeda dos EUA está perdendo rapidamente sua vantagem competitiva para o yuan chinês, escreveu Roubini.

“Dado o aumento do armamento do dólar para fins de segurança nacional e a crescente rivalidade geopolítica entre o Ocidente e potências revisionistas como China, Rússia, Irã e Coréia do Norte, alguns argumentam que a desdolarização irá acelerar… dividido em duas esferas geopolíticas de influência – ou seja, aquelas que cercam os EUA e a China – é provável que um regime monetário bipolar acabe por substituir o unipolar,” afirmou o economista, apelidado de ‘Doutor Destino’ por Wall Street por sua tendência a previsões sombrias.

Os céticos observam que o yuan não pode se tornar uma verdadeira moeda de reserva, a menos que Pequim suspenda os controles de capital, aceite déficits permanentes em conta corrente e a taxa de câmbio do yuan se torne mais flexível. Mas o economista argumenta que tais pontos não são mais válidos, já que Washington está minando ativamente o fascínio de sua moeda com sanções.

“Flexibilidade total da taxa de câmbio e mobilidade internacional de capital não são necessárias para que um país alcance o status de moeda de reserva… E enquanto a China pode ter controles de capital, os EUA têm sua própria versão que pode reduzir o apelo dos ativos em dólares entre inimigos e amigos. Isso inclui sanções financeiras contra seus rivais, restrições ao investimento interno em muitos setores e empresas sensíveis à segurança nacional e até sanções secundárias contra amigos que violam as primárias,Roubini argumentou.













O economista também observou que a China tem intensificado as transações em yuan com seus parceiros estrangeiros e disse que essa tendência provavelmente continuará, com mais economias de mercados emergentes acolhendo “a capacidade de negociar petróleo em [yuan] e manter uma parcela maior de suas reservas na moeda chinesa… já que eles fazem muito mais comércio com a China do que com os EUA.” Ele acrescentou que novas tecnologias, como CBDCs, sistemas de pagamento semelhantes ao Alipay, trocam linhas entre a China e seus parceiros e análogos nacionais do sistema de mensagens SWIFT, “acelerará o advento de um sistema monetário e financeiro mundial bipolar”.

“Por todas essas razões, é provável que o declínio relativo do dólar americano como principal moeda de reserva ocorra na próxima década. A intensificação da disputa geopolítica entre Washington e Pequim será inevitavelmente sentida também em um regime bipolar de moeda de reserva global,” concluiu Roubini.

