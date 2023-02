Alemanha se reuniu com ‘silêncio’ sobre tanques para a Ucrânia – político – CMIO

Os suprimentos de armas do Bundeswehr são escassos, disse o líder do Partido Social Democrata

Os aliados europeus da Alemanha têm sido suspeitosamente “quieto” depois que prometeu enviar tanques de fabricação ocidental para a Ucrânia, disse o líder do Partido Social Democrata da Alemanha (SPD), Kevin Kühnert, no domingo. Berlim está lutando para encontrar Leopard 2s para Kiev usar no conflito com a Rússia, segundo o político.

“Nas últimas semanas, houve a impressão de que todos querem fornecer [Western-made tanks to Ukraine] e que a Alemanha foi a única que não o fez”, Kühnert disse em uma entrevista à ZDF. “Agora vemos que a Alemanha fez obrigações específicas para entregar uma empresa de tanques. E de repente tudo ficou muito silencioso ao nosso redor.”

O líder do SPD também notou o baixo estoque de Leopards e munição para eles em Berlim, explicando que não há uma “grande armazém” onde todos os tanques estão prontos e esperando para serem encomendados. “Os suprimentos são escassos”, Kühnert disse à ZDF.













O chanceler Olaf Scholz confirmou o envio de 14 tanques Leopard 2 para Kiev no final de janeiro. Além disso, o governo deu permissão para que outros operadores do tanque de fabricação alemã transferissem seus estoques.

O presidente dos EUA, Joe Biden, confirmou no mesmo dia que a América enviaria 31 de seus tanques M1 Abrams. No entanto, como foi o caso da Alemanha, nenhum cronograma foi fornecido para os embarques. A porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, disse na semana passada que Washington simplesmente “não tem esses tanques disponíveis em excesso” em seus estoques.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, disse ao Nikkei Asia na semana passada que Atenas não pode dispensar seus tanques Leopard 2, pois eles são “absolutamente necessário para nossa postura de defesa.”

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou várias vezes sobre os carregamentos de tanques ocidentais para a Ucrânia, dizendo no final de janeiro que eles “queimar” como qualquer outra arma na zona de conflito. Peskov disse em uma coletiva de imprensa na semana passada que quanto mais armas o Ocidente enviar, mais a Rússia utilizará seu potencial militar para combatê-los.