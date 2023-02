Embargo da UE aos produtos petrolíferos russos entra em ação – CMIO

A medida está entrando em vigor junto com um teto de preço ocidental para os produtos petrolíferos refinados de Moscou

A UE impôs um embargo aos produtos petrolíferos refinados russos, incluindo o diesel. A medida entrou em vigor no domingo, 5 de fevereiro, e prevê 55 dias de carência para o combustível carregado nos caminhões-tanque antes dessa data.

A proibição segue embargos introduzidos anteriormente ao carvão e petróleo bruto russos e visa reduzir ainda mais a dependência do bloco da energia russa e reduzir os lucros de Moscou com as exportações de energia.

O embargo reacendeu os alertas de interrupções no fornecimento de diesel e aumentos de preços em todo o bloco. A UE contou com a Rússia para cerca de metade de suas importações de diesel no ano passado, cerca de 700.000 barris por dia, e agora terá que encontrar fontes alternativas. Ao mesmo tempo, a Rússia terá que encontrar novos compradores para suas exportações de combustíveis, e pode ser obrigada a cortar a produção se isso não acontecer rapidamente, o que reduziria a oferta no mercado global.

Enquanto isso, os preços do diesel, que atualmente estão em torno de US$ 110 a US$ 120 o barril, podem subir no curto prazo, enquanto a UE está garantindo o abastecimento de novas fontes. Porém, mais tarde, como apontam muitos especialistas, o bloco pode começar a comprar combustível processado de países que ainda podem importar petróleo russo, com o custo desses produtos muito mais alto do que as importações diretas da Rússia. Este último cenário pode manter os preços globais do diesel elevados por muito tempo.

"O sistema encontrará seu equilíbrio mais cedo ou mais tarde. A um custo para todos, é claro", disse Dario Scaffardi, ex-CEO da refinaria de petróleo italiana Saras SpA, à Bloomberg.













A proibição da UE coincide com um teto de preço ocidental para produtos petrolíferos russos, que também entrou em vigor no domingo. A medida estabelece um limite de preço de US$ 100 por barril para diesel, querosene de aviação e gasolina provenientes da Rússia, e um limite de preço de US$ 45 por barril para outros produtos petrolíferos negociados abaixo do preço bruto, como o óleo combustível usado na indústria. As exportações de combustíveis com preços acima desses limites serão impedidas de obter seguros e serviços de remessa de empresas localizadas em países ocidentais. Os limites seguem um teto de preço de US$ 60 por barril previamente introduzido para o petróleo bruto russo.

Moscou se opõe a qualquer tentativa de limitar os preços de suas exportações de energia. A Rússia proibiu as vendas de petróleo a compradores que mencionam o preço máximo em seus contratos. Espera-se que uma restrição semelhante seja introduzida em relação ao último limite da UE para produtos petrolíferos.

