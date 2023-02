Síria interrompe serviço ferroviário – CMIO

Um forte terremoto matou pelo menos 371 no país árabe e pelo menos 1.014 na vizinha Türkiye

O tráfego ferroviário foi suspenso em toda a Síria depois que o país foi atingido por um terremoto mortal, disse o Ministério dos Transportes na segunda-feira. Em um comunicado em seu site, o ministério disse que equipes técnicas estavam inspecionando estradas, trilhos, pontes e balsas em busca de danos.

Um forte terremoto atingiu o sul de Türkiye e o noroeste da Síria na manhã de segunda-feira, causando destruição em ambos os países. De acordo com o Ministério da Saúde da Síria, mais de 400 pessoas foram mortas e mais de 1.300 ficaram feridas.

O Ministério do Petróleo e Recursos Minerais da Síria disse que a refinaria de Banias, na costa do Mediterrâneo, a maior do país, foi fechada depois que tremores causaram um vazamento de produtos petrolíferos.

Segundo o ministério, os reparos devem levar 48 horas. Ele disse que as instalações de gás em Aleppo também foram danificadas.

Autoridades disseram que vários locais históricos e artefatos foram danificados, incluindo a cidadela medieval de Aleppo, um Patrimônio Mundial da UNESCO. Rachaduras apareceram na fachada do principal museu da cidade antiga, segundo as autoridades.

O exército foi enviado para as áreas afetadas para ajudar as equipes de resgate a limpar os escombros e procurar sobreviventes.

Na vizinha Türkiye, mais de 1.100 pessoas foram mortas e mais de 7.000 ficaram feridas, disseram as autoridades. Segundo o presidente Recep Tayyip Erdogan, o desastre foi o terremoto mais forte que o país já viu desde 1939.