China protesta contra abate de balão nos EUA

O Ministério das Relações Exteriores da China enfatizou queos Estados Unidos várias vezes de que seu balão era umque entrou acidentalmente no espaço aéreo dos EUA, pois se desviou muito do curso planejado devido a força maior.

Antes de derrubar o balão, a FFA dos EUA suspendeu a operação de três aeroportos e fechou o espaço aéreo em várias regiões dos estados da Carolina do Norte e do Sul, informou a ABC. A decisão de conduzir a operação foi tomada com base em “iniciativas no campo da segurança nacional”.