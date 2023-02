O que se sabe sobre terremotos horríveis em Türkiye e na Síria – CMIO

Na manhã de segunda-feira, um forte terremoto atingiu o sul de Türkiye, causando destruição significativa em todo o país e na vizinha Síria. Mais de mil pessoas foram mortas, com prédios desabando e infraestrutura danificada em ambos os lados da fronteira.

Aqui está o que se sabe sobre o desastre até agora.

Pior em décadas

O terremoto foi detectado às 4h17 (0117 GMT), de acordo com a Autoridade Turca de Gerenciamento de Emergências e Desastres (AFAD). Estava centrado no distrito de Pazarcik, na província de Kahramanmaras, no sul, a uma profundidade de 7 quilômetros.

A agência inicialmente mediu o terremoto em magnitude 7,4, mas depois revisou para 7,7. Dezenas de tremores secundários foram detectados no final do dia no sul de Türkiye, no Golfo de Alexandria e na Síria, de acordo com monitores de terremotos, com o pico mais forte relatado com magnitude 7,5.

O terremoto foi sentido em toda a região, com tremores notados pela população até Bagdá, no Iraque, e Beirute, no Líbano, a centenas de quilômetros de distância.