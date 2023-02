Japão adere ao preço máximo dos produtos petrolíferos russos – CMIO

Cargas que foram embarcadas antes do início das restrições serão isentas das sanções, disse o Itamaraty

O Japão se juntou a seus aliados ocidentais ao adotar medidas que limitam o preço dos produtos petrolíferos russos, anunciou o Ministério das Relações Exteriores na segunda-feira.

A UE e os países do G7 introduziram dois limites de preços para as importações russas que visam produtos refinados negociados com um prêmio em relação ao petróleo e aqueles que são vendidos com desconto. O teto acordado para o diesel é de US$ 100 por barril, e US$ 45 o barril foi estabelecido para produtos com desconto, como óleo combustível.

O mecanismo entrou em vigor em 5 de fevereiro, dois meses após o limite de preço original de US$ 60 para o petróleo bruto marítimo da Rússia. Os EUA, a Austrália e outros países do G7 já adotaram a medida como parte das sanções destinadas a limitar as receitas energéticas de Moscou em meio ao conflito na Ucrânia.

“Em conexão com a situação atual na Ucrânia e como uma contribuição para os esforços internacionais que estão sendo feitos para resolver este problema… Nosso país está introduzindo medidas para proibir as importações de petróleo bruto e derivados produzidos na Rússia acima do preço marginal,” disse o ministério.













Os acordos de fornecimento pré-estabelecidos para os quais o carregamento foi concluído antes de 5 de fevereiro serão isentos das restrições, acrescentou o ministério.

O limite de preço dos produtos petrolíferos, como foi o caso das restrições anteriores ao petróleo russo, proíbe as empresas de transporte, seguros e resseguros ocidentais de manusear cargas russas, a menos que sejam vendidas pelo preço estabelecido ou abaixo dele.

Moscou respondeu às restrições proibindo a venda de petróleo e produtos refinados a compradores que cumpram o limite.

Um decreto que proíbe as entregas de petróleo e derivados da Rússia para países que aplicam um teto de preço em seus contratos entrou em vigor em 1º de fevereiro de 2023 e é válido até 1º de julho de 2023. Ele também proíbe as entregas se os contratos mencionarem direta ou indiretamente o boné. A data de vigência da proibição de fornecimento de derivados de petróleo sob o limite será determinada posteriormente pelo governo.

