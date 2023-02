Twitter pretende cobrar contas comerciais – mídia – CMIO

As marcas que desejam manter suas marcas de verificação podem ter que pagar uma taxa pesada, mostram documentos internos vistos pelo The Information.

O Twitter planeja cobrar das empresas mais de US$ 1.000 por mês para reter seus crachás de verificação de ouro, informou a agência de notícias The Information no sábado. Isso ocorre quando o proprietário Elon Musk continua explorando fluxos de receita para a plataforma de mídia social.

De acordo com mensagens internas vistas pelo veículo, as empresas que se recusarem a pagar a taxa perderão seus crachás de ouro junto com seu status verificado. Se eles optarem por pagar, também terão que desembolsar $ 50 adicionais por mês para cada uma de suas contas afiliadas. No entanto, esses esquemas de preços ainda não foram finalizados e ainda precisam ser publicados oficialmente, observa a agência.

No entanto, parece que algumas empresas já lançaram a oferta. O consultor de mídia social Matt Navarra twittou uma captura de tela na semana passada de uma suposta troca de e-mail entre um gerente de produto do Twitter e uma empresa não identificada na qual o primeiro informou ao proprietário da empresa que os assinantes de acesso antecipado ao programa Verificação para Organizações, lançado no mês passado, recebem marcas de seleção douradas e crachás especiais de afiliação para seus associados. No entanto, eles terão que pagar se quiserem mantê-los.













O gerente de produto passou a explicar que o Verified for Organizations custará US$ 1.000 por mês e US$ 50 por identificador afiliado adicional por mês, com um mês de afiliações gratuitas. O recurso de afiliado permite que as empresas adicionem emblemas mostrando versões em miniatura de suas fotos de perfil do Twitter a contas pertencentes a funcionários, executivos e outras pessoas associadas à empresa.

Quando Musk adquiriu o site de mídia social em outubro por US$ 44 bilhões, ele anunciou que exploraria novas maneiras de tornar o Twitter lucrativo e ajudá-lo a se livrar de sua dívida de US$ 12,5 bilhões. Uma de suas primeiras sugestões a esse respeito, além de demitir quase metade da equipe da empresa, foi fazer com que todos os usuários pagassem uma taxa de assinatura de US$ 8 por mês pela cobiçada marca de seleção azul que indica uma conta verificada.

O sistema de marca de seleção azul foi inicialmente usado apenas para verificar perfis notáveis ​​de celebridades, jornalistas e pessoas relacionadas ao governo. Em novembro, no entanto, Musk lançou um novo sistema de verificação com diferentes emblemas coloridos para diferentes tipos de contas. Funcionários e contas do governo receberam uma marca de verificação cinza gratuita, indivíduos receberam a marca azul original e empresas e empresas receberam uma marca dourada.