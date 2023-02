Rússia pronta para atender a demanda de petróleo da Índia – Rosneft — CMIO

A futura cooperação energética será baseada nos preços de mercado, de acordo com o CEO Igor Sechin

A Rússia está disposta a atender às necessidades de petróleo da Índia no “preço de mercado,” A Reuters informou na segunda-feira, citando Igor Sechin, chefe da gigante de energia Rosneft. Atualmente, Nova Délhi compra petróleo russo com desconto devido às sanções ocidentais.

Questionado pela mídia se Moscou ofereceria uma participação adicional em seu projeto Sakhalin-1 à ONGC Videsh ou outras empresas indianas, Sechin explicou que tal decisão caberia ao governo russo.

No ano passado, Moscou aprovou os pedidos da indiana ONGC e da japonesa Sakhalin Oil and Gas Development para manter suas participações de 20% e 30%, respectivamente, no projeto.

As refinarias indianas têm favorecido cada vez mais a compra de petróleo russo com grandes descontos desde o início do ano passado, depois que muitos compradores ocidentais evitaram os embarques em meio a sanções crescentes. O limite ocidental às exportações de petróleo russo por via marítima levou a um aumento acentuado nas importações indianas.

A nação do sul da Ásia deseja expandir sua cooperação energética com a Rússia como forma de aumentar sua segurança energética. Nova Délhi tem sido a maior compradora de petróleo da Rússia nos últimos meses, tendo importado um recorde de 1,17 milhão de barris por dia em dezembro.

O país também planeja fechar um contrato de longo prazo com a russa Novatek para o fornecimento de gás natural liquefeito.

Esta é a primeira indicação de Moscou de que a futura expansão da cooperação energética entre os dois países viria com um retorno aos preços de mercado.

