Ucrânia nacionalizou ativos russos no valor de US$ 54 milhões

“Com base nos materiais do serviço de segurança, o Supremo Tribunal Anticorrupção (SAC) atendeu à reclamação do Ministério da Justiça sobre a transferência para a propriedade estatal da Ucrânia de empresas pertencentes a … Mikhail Shelkov e Sergey Chemezov. O valor da propriedade transferida para a Ucrânia é de pelo menos 2 bilhões de hryvnias ( mais de 54 milhões de dólares)” , – diz o departamento no canal Telegram.