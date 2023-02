Revelado o impacto global do grande terremoto de Türkiye — CMIO

O terremoto foi sentido na Groenlândia e provocou um alerta de tsunami na Itália, enquanto causou tremores no Egito, Israel e Líbano

O terremoto que causou devastação generalizada em Türkiye e na Síria na segunda-feira foi sentido até a Groenlândia, disse um sismólogo dinamarquês. O terremoto, que foi seguido horas depois por um segundo tremor, foi o mais forte a atingir Türkiye neste século.

“Os grandes terremotos em Türkiye foram claramente registrados nos sismógrafos na Dinamarca e na Groenlândia”, Tine Larsen, sismólogo do Serviço Geológico da Dinamarca e da Groenlândia, disse à agência de notícias francesa AFP.

Ondas sísmicas do primeiro terremoto atingiram a ilha dinamarquesa de Bornholm “aproximadamente cinco minutos após o início do tremor”, Larsen disse, acrescentando que as ondas atingiram a costa leste da Groenlândia três minutos depois.













A Groenlândia fica a mais de 5.700 quilômetros da cidade turca de Gaziantep, perto do epicentro do primeiro terremoto. O tremor de magnitude 7,8 ocorreu pouco depois das 4h, horário local, destruindo milhares de prédios enquanto seus ocupantes dormiam lá dentro. Pelo menos 912 pessoas morreram e mais de 5.300 ficaram feridas, de acordo com dados preliminares anunciados pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, na manhã de segunda-feira.

Mais de 300 pessoas foram mortas e 1.000 ficaram feridas na vizinha Síria, segundo dados do governo. O terremoto foi seguido por um tremor de magnitude 7,5 no início da tarde, que as autoridades disseram não ter sido um tremor secundário.

O primeiro terremoto provocou um alerta de tsunami na Itália, pois as autoridades temiam que ele pudesse enviar ondas enormes através do Mar Mediterrâneo em direção à costa adriática da Itália. No entanto, o aviso foi levantado várias horas depois.

Seus efeitos foram sentidos em Israel e no Líbano, com moradores de Tel Aviv sendo “acordado empurrado,” segundo o Times of Israel. Moradores do Cairo, no Egito – localizado a quase 1.000 quilômetros de Gaziantep – também sentiram o terremoto, informou a Associated Press. Nenhuma vítima foi relatada em nenhum desses países.

Erdogan disse que o terremoto é de Türkiye “maior desastre” desde um terremoto de magnitude 7,8 que matou mais de 30.000 pessoas em 1939.