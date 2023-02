Tetos de preços de produtos petrolíferos russos impostos pelo G7 e UE entram em vigor

Na sexta-feira (3) a UE chegou a um acordo sobre os tetos de preços para os derivados de petróleo russos transportados por mar. No sábado (4) o Conselho Europeu, em coordenação com os países do G7 e a Austrália, detalhou como planeja implementar o mecanismo.

Em particular, foi estabelecido um limite de preço de US$ 100 (R$ 515) por barril para produtos petrolíferos russos premium, tais como o diesel, óleo de parafina e gasolina, e um limite de US$ 45 (R$ 232) por barril para produtos com desconto, como combustíveis para aquecimento e geradores de energia.