Mitsotakis falou ao telefone com Erdogan pela primeira vez desde o rompimento das relações

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, conversou por telefone com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, informou o serviço de imprensa do primeiro-ministro grego.

O Ministério da Defesa sírio está mobilizando todas as suas unidades e formações para ajudar as vítimas e eliminar as consequências da emergência.

“Durante a conversa, o primeiro-ministro expressou sua tristeza pelo terremoto devastador na Turquia e transmitiu ao Sr. Erdogan o apoio e as condolências do governo e do povo grego em relação à perda de vidas. O primeiro-ministro reafirmou a prontidão da Grécia para imediatamente fornecer à Turquia toda a assistência possível – além da equipe que já foi à região – para superar as consequências de um terremoto devastador”, disse o serviço de imprensa.