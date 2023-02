Congressista dos EUA acusado de assédio sexual – CMIO

O republicano atormentado por escândalos já foi acusado de fabricar sua história de vida

Um ex-assessor do congressista George Santos apresentou uma queixa contra o calouro em apuros, acusando-o de má conduta sexual. O político republicano já está no meio de uma investigação do Comitê de Ética por uma série de mentiras aparentes.

Derek J. Myers, 30, anunciou no Twitter na sexta-feira que havia solicitado uma investigação do Comitê de Ética do Congresso sobre o comportamento de Santos, acusando-o de assédio sexual. Ele também apresentou um relatório policial à Polícia do Capitólio dos EUA.

Myers, que também é jornalista, disse que estava procurando ser contratado como funcionário em janeiro e foi oferecido um cargo no gabinete do congressista. Ele afirma que era um “voluntário desempenhando funções de funcionários com a promessa de emprego e remuneração”, mas teve sua oferta de trabalho rescindida após vários dias de trabalho não remunerado.

Ele alegou que Santos, que é gay, fez avanços impróprios durante sua curta passagem trabalhando para ele. A acusação mais contundente de Myers é que Santos apalpou o jovem funcionário enquanto os dois revisavam a correspondência.

“O congressista pegou sua mão e a moveu para baixo da minha perna até a parte interna da minha coxa e começou a tocar minha virilha”, disse. ele afirma. Santos então teria convidado o jovem para sua casa, dizendo que seu marido estava “fora da cidade” aquela noite.













Myers disse que essas acusações deveriam “não ser litigado nas redes sociais ou através da mídia de notícias,” acrescentando que tuitou o conteúdo da denúncia por uma questão de transparência.

O gabinete do congressista disse ao site de notícias Semafor que havia decidido não contratar Myers ao saber que ele havia enfrentado acusações de escuta telefônica em Ohio um ano antes.

Santos está sob intenso escrutínio depois que uma denúncia do New York Times em dezembro revelou que o político mentiu sobre seu currículo. As mentiras incluíam alegações de que ele era descendente de judeus ucranianos que fugiram do Holocausto, apesar de sua família ser católica brasileira, e ter um diploma universitário, apesar de nunca ter se formado em nenhuma faculdade.

Santos admitiu muitas das imprecisões, chamando-as de “enfeites” em uma entrevista ao New York Post no mesmo mês. A desonestidade atraiu a ira de ambos os partidos políticos e levou a uma investigação do Comitê de Ética da Câmara. O presidente da Câmara dos EUA, Kevin McCarthy, disse a repórteres em janeiro que Santos seria destituído do cargo se a investigação o considerasse culpado.