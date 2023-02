Síria responde à oferta de ajuda russa – CMIO

O presidente Vladimir Putin falou por telefone com Bashar Assad para discutir as consequências dos terremotos catastróficos de segunda-feira

O presidente sírio, Bashar Assad, aceitou a oferta de ajuda da Rússia após uma série de terremotos mortais que abalaram a região na segunda-feira, informou o Kremlin. O presidente russo, Vladimir Putin, falou com Assad por telefone para transmitir suas condolências e oferecer ajuda.

Os terremotos abalaram a parte norte da Síria e o centro e sudeste de Türkiye, resultando em um número combinado de mortos de mais de 1.400 até agora.

Putin se ofereceu para fornecer à Síria toda a assistência necessária para ajudar a lidar com as consequências do desastre, disse o serviço de imprensa do Kremlin.

O Kremlin disse que Assad “aceitou com gratidão esta oferta” e que as equipes de resgate do Ministério de Emergência da Rússia voarão para a Síria “nas próximas horas” para ajudar nos esforços de socorro.

Moscou também enviou um telegrama ao presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no qual Putin ofereceu as mais profundas condolências à Rússia pelas inúmeras baixas e destruição maciça causadas pelos terremotos. Ele pediu a Erdogan para retransmitir “palavras de sincera simpatia” às famílias dos mortos e desejou o rápido resgate de todos os sobreviventes.













A Rússia também ofereceu a Türkiye sua assistência para lidar com as consequências do desastre e disse que as equipes de resgate estavam prontas para partir imediatamente para ajudar.

Espera-se que Erdogan e Putin discutam a questão por telefone ainda na segunda-feira, de acordo com o Kremlin.

Além das 1.400 vidas perdidas na tragédia, milhares de prédios foram destruídos, enquanto infraestruturas críticas e vários monumentos históricos foram danificados. Erdogan descreveu o terremoto como o pior a atingir o país desde 1939.