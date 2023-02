Membro da UE enfrentará escassez de eletricidade – operador de rede – CMIO

A demanda industrial na Suécia está crescendo mais rápido do que a produção de energia, diz Svenska kraftnat

A Suécia terá que enfrentar uma escassez de eletricidade a partir de 2027, já que a demanda de energia industrial está crescendo mais rápido do que a produção de energia, disse Mattias Jonsson, gerente de análise de mercado de eletricidade da operadora de rede do país, Svenska kraftnat, no domingo.

A projeção leva em consideração o último relatório preparado pela agência de energia do país em cooperação com órgãos reguladores estaduais, incluindo a Agência Sueca de Transportes, Inspeção de Mercados de Energia e Svenska kraftnat.

“Vemos o risco de que grandes investimentos industriais não sejam possíveis se não iniciarmos uma expansão mais rápida da produção de eletricidade”, disse. Johansson disse à emissora de televisão pública nacional sueca SVT.

O consumo de energia da Suécia está aumentando após anos permanecendo estável, o que foi acompanhado por uma crescente disponibilidade de energia, de acordo com um relatório de perspectiva de cinco anos divulgado no início desta semana.

O relatório descreve que a demanda por eletricidade na Suécia pode dobrar até 2035. Os analistas esperam que a energia eólica onshore seja técnica e economicamente viável no curto prazo, mas destacam que no longo prazo serão necessárias novas instalações de energia nuclear. Ele diz que as capacidades de energia eólica existentes devem ser expandidas.













De acordo com as estimativas, a geração de eletricidade na Suécia crescerá cerca de 17 terawatts-hora (TWh) até 2027, enquanto o consumo crescerá 44 TWh. O atual excedente de energia de 33 TWh diminuirá para cerca de 6 TWh.

As perspectivas também previam que o consumo de eletricidade na Finlândia aumentaria ligeiramente, enquanto a produção também se expandiria, ajudando o país a passar de déficit para superávit. Enquanto isso, espera-se que o crescimento da energia solar e eólica na Dinamarca acompanhe a demanda. A Noruega, no entanto, deve passar do superávit para o déficit.

No total, o excedente de eletricidade disponível na região nórdica diminuirá de 38 TWh em 2023 para 13 TWh em 2027. Prevê-se que a reserva mais baixa leve a uma maior crise de energia durante condições climáticas adversas.

