Maioria dos democratas não quer que Biden concorra novamente – pesquisa – CMIO

Apenas 37% de seus colegas de partido querem que o presidente de 80 anos busque a reeleição, revelou uma nova pesquisa

Uma clara maioria dos democratas não está entusiasmada com os planos do presidente dos EUA, Joe Biden, de buscar a reeleição em 2024, de acordo com uma nova pesquisa divulgada na segunda-feira.

A pesquisa do Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research descobriu que apenas 37% dos democratas dizem querer que Biden concorra a um segundo mandato – 15% a menos do que o número registrado antes da eleição de meio de mandato em novembro.

No geral, apenas 22% dos entrevistados adultos acreditam que Biden, de 80 anos, deve concorrer a mais um mandato de quatro anos. Isso está abaixo dos 29% antes das eleições intermediárias.

A pesquisa observa que o número cada vez menor de democratas aprovando a possível candidatura à reeleição de Biden parece se basear no sentimento predominante entre os eleitores mais jovens.

A falta de entusiasmo por Biden parece mais pronunciada entre os americanos mais jovens. Entre aqueles com 45 anos ou mais, 49% disseram que o presidente deveria concorrer novamente. No entanto, apenas 23% dos entrevistados com menos de 45 anos sentiram o mesmo.













De acordo com a AP, em entrevistas de acompanhamento, alguns entrevistados sugeriram que a idade de Biden prejudicaria sua capacidade de desempenhar suas funções, observando sua tosse, andar e gafes públicas recorrentes.

A última gafe ocorreu durante um evento na Casa Branca na quinta-feira, no qual Biden se gabou da composição de gênero de seu gabinete, dizendo: “mais da metade das mulheres em minha administração são mulheres.”

Em janeiro, Biden tentou cantar ‘Parabéns a você’ para a nora do ícone dos direitos civis Martin Luther King Jr, mas não conseguiu lembrar o nome dela. Em um evento público em setembro, ele perguntou sobre o paradeiro do deputado Jackie Walorski (R-Indiana), que havia morrido em um acidente de carro um mês antes.

Biden sinalizou em várias ocasiões que planeja buscar a reeleição, mas parou antes de lançar oficialmente sua campanha, dizendo que a decisão final dependerá de sua saúde e discussões com sua família.

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, principal adversário de Biden nas eleições de 2020, anunciou formalmente sua intenção de concorrer novamente em meados de novembro.