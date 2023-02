Ucrânia deve gastar mais de US$ 1,3 bilhão em indenizações por danos neste ano, diz legisladora

O Ocidente e seus aliados impuseram sanções econômicas à Rússia logo depois que Moscou lançou sua operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro . As reservas cambiais do Banco Central russo no valor de centenas de bilhões de dólares também foram congeladas, com autoridades ocidentais pedindo a introdução de medidas para confiscar os ativos e