As exportações alemãs para a Rússia despencaram – dados – CMIO

A Alemanha reduziu as exportações para a Rússia em dezembro em 16,7%, para € 900 milhões (US$ 988 milhões), em comparação com o mês anterior, segundo o Departamento Federal de Estatística (Destatis) do país.

Dados mostraram na quinta-feira que o volume das exportações alemãs para a Rússia foi quase 60% menor do que em dezembro de 2021.

As importações da Rússia permaneceram praticamente inalteradas em relação a novembro, totalizando € 1,6 bilhão (US$ 1,7 bilhão).

Em 2021, a Rússia representava 2,3% do total do comércio exterior alemão e estava entre os 15 parceiros comerciais mais importantes do país.

No geral, em 2022, o fornecimento de produtos alemães para a Rússia caiu 43,7%, para € 14,9 bilhões (cerca de US$ 16,3 bilhões), enquanto as importações alemãs de produtos russos aumentaram 6,5%, para € 35,3 bilhões (quase US$ 39 bilhões).

De acordo com o relatório, as exportações totais da Alemanha para países fora da UE caíram 9,1% em dezembro em comparação com o mês anterior, para € 56,5 bilhões (US$ 62 bilhões).

Os EUA continuaram sendo o maior mercado para produtos fabricados na Alemanha entre os países não pertencentes à UE. Em dezembro, as exportações alemãs para os EUA ficaram em € 12,3 bilhões (US$ 13,5 bilhões).

