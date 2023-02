Erdogan vai discutir adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN com seu gabinete

“O Gabinete de Ministros vai se reunir amanhã [6] sob a liderança do presidente Recep Tayyip Erdogan. Os assuntos mais importantes da agenda são o calendário eleitoral, a economia e o processo de adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN”, informou a fonte.

A Finlândia e a Suécia apresentaram seus pedidos de adesão à OTAN ao secretário-geral da Aliança Atlântica no dia 18 de maio de 2022.

Ancara primeiro bloqueou esses pedidos, mas, no dia 29 de junho , a Finlândia, Suécia e Turquia, levando em consideração as preocupações turcas.

Em particular, isso se deve aos recentes atos de profanação do Alcorão no país nórdico perpetrados pelo ultradireitista dinamarquês Rasmus Paludan.