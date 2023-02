EUA devem tirar ‘mãos sujas’ de Türkiye – ministro – CMIO

O ministro do Interior, Suleyman Soylu, acusou Washington de trabalhar para prejudicar seu país em meio a uma disputa de fechamento de consulado

O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, acusou o embaixador dos EUA, Jeffry Flake, de tentar “confundir” pessoas na nação anfitriã e disse-lhe para obter o seu “mãos sujas” fora do país. Ele já havia afirmado que as nações ocidentais estavam travando “guerra psicológica” para minar o turismo em Türkiye.

“Estou lhe dizendo muito claramente, tire suas mãos imundas de Türkiye. Eu sei claramente o que você fez, que passos você deu e como você quer confundir Türkiye,” o ministro disse em um discurso na sexta-feira.

Soylu reivindicou as primeiras perguntas “cada embaixador dos EUA” chegando em Türkiye foi perguntado se “Como posso dar um golpe” e “Como posso prejudicar Türkiye.” O ministro afirmou ainda que os países europeus estão “correr” por diplomatas americanos.

As declarações foram feitas um dia depois que os EUA e vários países da UE decidiram fechar temporariamente seus consulados em Istambul devido a “considerações de segurança”. Os governos estrangeiros também aconselharam seus cidadãos a evitar pontos turísticos em Türkiye, citando uma ameaça terrorista.













O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, disse que as nações envolvidas falharam em transmitir a Ancara qualquer evidência que justificasse as paralisações.

“Eles nos dizem: ‘Temos informações concretas, há uma ameaça. Por isso estamos fechando’. De quem veio? Onde? Quem o fará? Não há informações sobre isso”, Cavusoglu disse na quinta-feira.

O principal diplomata descreveu o movimento como “deliberar” e possivelmente projetado para colocar o governo em exercício em um “situação difícil” antes das próximas eleições gerais.

Soylu acrescentou que os governos ocidentais realmente reagiram com “guerra psicológica” aos planos turcos de impulsionar o turismo no país.

O evento de sexta-feira em Antalya, durante o qual o ministro do Interior criticou o embaixador dos EUA, foi dedicado a questões de migração.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

País da UE critica embaixador dos EUA por ‘interferência’

Em seu discurso, Soylu acusou as nações ocidentais de agravar o problema que Ancara enfrenta devido à migração em massa. Em particular, ele expressou preocupação com a instabilidade nas nações vizinhas do Iraque e da Síria, onde “A autoridade do Estado desapareceu completamente”, segundo o ministro.